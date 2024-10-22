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В Казани стартует саммит БРИКС

В Казани 22 октября открывается саммит БРИКС под председательством РФ. Как сообщили в Кремле, помимо постоянных членов объединения, на форум были приглашены представители стран СНГ и государств Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Своё участие в мероприятии подтвердили 36 стран, 22 из них будут представлены на высшем уровне. Как ожидается, в рамках мероприятия будет обсуждаться развитие экономических инструментов БРИКС, а также форматы дальнейшего расширения организации. По словам аналитиков, форум в Казани может определить контуры будущего миропорядка на десятилетия вперёд.

В Казани стартует XVI саммит БРИКС
© ТАСС

Во вторник, 22 октября, в Казани под председательством России начинает работу саммит БРИКС.

«Это кульминация российской вахты в БРИКС, в этом важнейшем межгосударственном объединении», — отмечал на брифинге для журналистов помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Саммит в Казани станет первой встречей группы на высшем уровне в новом составе — с 1 января 2024 года число участников БРИКС достигло десяти. К Бразилии, России, Индии, Китаю и ЮАР присоединились Египет, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

По словам Ушакова, ожидается прибытие восьми лидеров стран — членов группы. Бразильский президент не сможет приехать по медицинским показаниям. Кроме того, пока не определён статус на форуме Саудовской Аравии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что этот вопрос будет прояснён позднее. Ранее сообщалось, что Эр-Рияд направит в Россию министра иностранных дел.

Всего на саммит было приглашено 38 стран, из них, по словам Юрия Ушакова, 36 подтвердили своё участие. 22 государства будут представлены на высшем уровне, в том числе члены СНГ.

«Также пригласили те государства, которые в настоящее время председательствуют во влиятельных региональных интеграционных объединениях в Африке, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии», — рассказал Ушаков.

Кроме того, приглашения были направлены представителям международных организаций — генеральным секретарям ООН, ШОС, СНГ, ЕАЭС и Союзного государства, а также президенту Нового банка развития.

Помимо многосторонних форматов, у президента России Владимира Путина в Казани запланировано около 20 двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также с президентами Ирана и Турции Масудом Пезешкианом и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По мнению кандидата политических наук, доцента Академии труда и социальных отношений Павла Фельдмана, такая представительность форума свидетельствует о провале попыток США и ЕС изолировать Россию.

«Планы Запада изолировать РФ с треском провалились. Наиболее динамично развивающиеся экономики мира заинтересованы в расширении сотрудничества с Москвой и категорически осуждают санкционное давление на неё», — заявил собеседник RT.

Юрий Ушаков допустил, что казанский саммит может превратиться в «самое масштабное внешнеполитическое мероприятие, которое когда-либо проводилось» в России. При этом он отметил, что Запад пытался оказывать давление на государства, представители которых изъявили желание приехать в Казань.

«Естественно, без давления на те или иные страны здесь не обошлось, — сказал он. — Я думаю, что оно будет по-прежнему оказываться, и, наверное, не все страны мира заинтересованы в успехе казанского саммита, это совершенно очевидно».

Экономический суверенитет

По словам Ушакова, мероприятие начнётся 22 октября с неформального обеда всех лидеров в Казанской ратуше. На следующий день пройдут два заседания участников БРИКС в узком и расширенном составах, на которых стороны обсудят вопросы, обозначенные в девизе российского председательства, — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». Также на повестке дня — тема дальнейшего расширения состава участников объединения и подготовка новой категории «государство — партнёр», чтобы в будущем оформлять новых членов через этот механизм, добавил помощник российского лидера.

По итогам этой части саммита планируется принять совместный итоговый документ — Казанскую декларацию стран БРИКС. Она суммирует все наработки российского председательства, а также итоги дискуссий, которые будут проходить в рамках двух заседаний саммита.

23 и 24 октября заседания продолжатся в расширенном составе в формате «БРИКС плюс/аутрич», главная тема которого обозначена как «БРИКС и Глобальный Юг: совместное строительство лучшего мира».

Одной из центральных тем переговоров станет развитие экономического сотрудничества в рамках БРИКС. На встрече с представителями СМИ стран — членов организации Владимир Путин напомнил, что государства объединения уже создали Новый банк развития, однако в этом вопросе надо ещё многое сделать, в том числе увеличить его капитал. Кроме того, «нужно поговорить о том, как создать соответствующую платформу по страхованию, пул резервных валют», добавил глава государства.

«Сейчас мы хотим предложить коллегам... достаточно серьёзные отношения. Серьёзный вопрос — это вопрос использования цифровых валют в инвестиционных процессах, и не только в странах — членах БРИКС, но странами — членами БРИКС в интересах других развивающихся экономик, которые имеют хорошие перспективы развития», — рассказал Путин.

По словам президента, БРИКС может создать «инструмент, который будет практически неинфляционным», находясь под контролем соответствующих институтов объединения.

«Это может быть ещё одним очень интересным, хорошим шагом в развитии Глобального Юга и с нашим прямым активным участием», — подчеркнул он.

Глава государства также отметил, что вопрос общей валюты БРИКС странами пока не рассматривается. В данный момент группа работает над расширением использования во взаимных расчётах национальных валют и созданием инструментов, в том числе электронных, которые позволили бы сделать такую работу безопасной.

«Необходимо — такая работа идёт — наладить отношения между центральными банками и обеспечить надёжный обмен финансовой информацией, который был бы независим от тех международных инструментов обмена финансовой информацией, которые вводят определённые ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики», — подчеркнул Путин, уточнив, что речь идёт об аналоге системы SWIFT.

На деловом форуме БРИКС на минувшей неделе глава государства также заявил, что в рамках объединения выстраиваются соответствующие платформы развития, каналы коммуникаций, технологические и образовательные стандарты, финансовые системы, платёжные инструменты и механизмы устойчивого, долгосрочного инвестирования.

«Экономический рост членов БРИКС в дальнейшем всё меньше будет зависеть от влияния или вмешательства извне. Это, по сути, и есть экономический суверенитет, партнёрство самодостаточных экономик, которое кратно усиливает их потенциал, открывает новые возможности», — подчеркнул Владимир Путин.

Совокупный ВВП БРИКС уже составляет более $60 трлн, рассказал российский лидер. Общая доля объединения в мировом валовом продукте в 2023 году достигла 37,4%, уверенно превышая соответствующий показатель «Группы семи» (29,3%). Этот разрыв продолжает увеличиваться, констатировал глава государства.

По мнению Юрия Ушакова, сегодня БРИКС является структурой, с которой невозможно не считаться.

«Страны «десятки» занимают свыше 30% земной суши, обладают 45% мирового населения, обеспечивают свыше 40% всего объёма добычи нефти, около четверти мирового экспорта товаров», — подчеркнул он.

Вопрос расширения

Как сообщил в ходе беседы с журналистами Владимир Путин, интерес к той или иной форме сотрудничества с БРИКС сейчас проявляют 30 государств.

В то же время единого подхода к дальнейшему расширению БРИКС среди участников организации сейчас нет, отметил Юрий Ушаков.

«Некоторые из нынешних членов считают, что лучше остановиться на десятке, повременить с расширением, другие выступают за приём новых членов», — заявил помощник президента.

В Москве полагают, что лучше всего подключать новых членов через формат «государство — партнёр». В ходе председательства России велась работа по согласованию параметров такой категории, ранее сообщил Ушаков. Прежде всего к такому партнёрству необходимо пригласить страны СНГ и Индонезию, добавил он.

Общаясь с журналистами, Владимир Путин подчеркнул, что при решении этих вопросов важно добиться консенсуса.

«Мы будем аккуратно в этом отношении действовать, руководствуясь двумя принципами: первый из них — это многосторонность, а второй — всё-таки эффективность работы организации. То есть, увеличивая количество членов организации, мы не должны свести к минимуму эффективность работы самой структуры», — заключил президент.

Аналитики объясняют рост глобального интереса к БРИКС привлекательностью объединения, где «никого не ломают через колено», как это происходит в западных блоках.

В то же время, как считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, на данный момент расширение БРИКС целесообразнее было бы приостановить, сосредоточившись на развитии экономических механизмов группы.

«На мой взгляд, вступление в БРИКС должно быть остановлено на некоторое время, пока объединение не обретёт необходимые экономические инструменты. Актуальным является вступление в БРИКС только для Индонезии и, возможно, Малайзии, если они этого захотят», — сказал специалист в беседе с RT.

Контуры будущего миропорядка

Как отмечают политологи, БРИКС становится всё более значимым фактором мирового развития.

«БРИКС — это не альянс ближайших соседей, как ЕАЭС или СНГ, а организация, охватывающая значительную часть мировой экономики. Учитывая численность населения входящих в него стран, БРИКС можно назвать ключевым фактором экономического роста. Для России это важный инструмент развития: и через расширение экспорта, и через импорт нужных технологий и сырья», — сказал в беседе с RT заместитель генерального директора ЭТП «ТЭК-Торг» Евгений Можаев.

По мнению Павла Фельдмана, саммит БРИКС в Казани определит концептуальные контуры будущего миропорядка на десятилетия вперёд.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов полагает, что формируемый в рамках БРИКС экономический суверенитет станет основой для становления подлинного многополярного мироустройства. В разговоре с RT политолог выразил уверенность, что группа БРИКС может кардинально изменить нынешнюю систему международных отношений.

«Это объединение способно запустить трансформацию от однополярного формата к новому мироустройству, в котором Запад во главе с США будет не гегемоном, а лишь одним из многих геополитических центров», — резюмировал специалист.

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