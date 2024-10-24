СМИ: БРИКС может стать для стран глобального Юга альтернативой Западу

БРИКС может стать для стран глобального Юга альтернативой доминированию Запада. Такое мнение высказал телеканал France Info.

По его оценке, "клуб стран БРИКС становится все более и более привлекательным для стран глобального Юга", которые "недовольны доминированием Запада в международных отношениях".

Сегодня на долю БРИКС приходится треть мирового ВВП и 50% энергоресурсов планеты, отмечает France Info. БРИКС утверждается в роли альтернативного центра силы для стран глобального Юга, благодаря созданию Банка развития, а также укреплению взаимных связей между его участниками.

В свою очередь газета L'Opinion констатирует, что, "несмотря на санкции Запада, президент России Владимир Путин принимает глав государств и правительств, представляющих почти половину мирового населения".

16-й саммит глав государств БРИКС, который является ключевым событием председательства РФ в объединении, проходит в Казани с 22 по 24 октября. Объединение БРИКС было создано в 2006 году Бразилией, Россией, Индией и Китаем, в 2011 году к нему присоединилась ЮАР. 1 января 2024 года Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия стали полноправными участниками группы. Саммит в Казани будет первым, в котором примут участие и новые члены объединения. Ожидается участие представителей более чем 30 стран.