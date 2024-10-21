Посол России в Лондоне Андрей Келин поставил на место британскую журналистку Лору Кюнсберг, которая спросила у него об антироссийских санкциях. Об этом сообщает РИА Новости.

© Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Во время интервью Кюнсберг спросила у Келина о последствиях санкций, которые Запад ввел против России. В ответ посол указал, что РФ заняла седьмое место в рейтинге стран по объемам производства, на котором до этого была Великобритания. Келин добавил, что Лондон вообще вышел из первой десятки.

«Мы сейчас восстановили нашу экономику. В прошлом году она росла — и продолжит расти — быстрее, чем у Евросоюза и G7», — отметил он.

Также Келин предложил всем желающим посетить Россию, чтобы убедиться в процветании страны.

Посол Келин рассказал, когда нормализуются отношения России и Британии

Напомним, что в Москве неоднократно заявляли о провале антироссийских санкций. Президент РФ Владимир Путин указывал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, однако санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.