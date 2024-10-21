В Судане сбили грузовой самолет, в котором могли быть россияне

На западе Судана сбили грузовой самолет, в состав экипажа которого, предположительно, могли входить россияне. Об этом сообщает посольство России в Судане.

"Представители СБР сообщают через свои соцсети, что на западе Судана сбили грузовой самолет в состав экипажа которого, по их версии, входили российские граждане", - говорится в публикации в Telegram-канале ведомства.

Ситуация, как уточнили дипломаты, осложняется тем фактом, что зона крушения находится в охваченном боями Дарфуре.

Дипломатическое представительство выясняет обстоятельства случившегося.