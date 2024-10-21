В Кремле назвали ключевой пункт заседания «БРИКС плюс»

Ближний Восток будет в центре внимания на встрече саммита БРИКС в формате «БРИКС плюс/аутрич». Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Особое внимание решено уделить обострившейся ситуации на Ближнем Востоке», — подчеркнули в Кремле.

Ушаков назвал ключевым пунктом заседания «БРИКС плюс» взаимодействие государств «мирового большинства» в решении современных проблем. В частности, главы государств сосредоточатся на вопросах безопасности и конфликте на Ближнем Востоке.