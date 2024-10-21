Стало известно, с кем Путин проведет переговоры на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин проведет на полях саммита БРИКС переговоры с рядом мировых лидеров, в том числе главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Он отметил, что у Путина запланировано очень много двусторонних встреч, но «он сам изъявил желание встретиться буквально со всеми лидерами государств, которые приедут в Казань». По словам Ушакова, цикл бесед начнется с переговоров президента РФ с главой Нового банка развития Дилмой Роуссефф. Затем Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, президентом ЮАР Сирилом Рамафозой и председателем КНР Си Цзиньпином. После двусторонних бесед лидеры соберутся на неформальный ужин в казанской ратуше, добавил Ушаков.

«После завершения ужина еще один рабочий контакт уже с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси. На этом первый рабочий день завершится», — заключил он.

Напомним, что саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября.