Между Западом и государствами БРИКС в последние месяцы разворачивается титаническая борьба, рассказал американский журналист Клейтон Моррис. Интервью с ним опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

Аналитик обратил внимание на то, что саммит организации пройдет за несколько дней до президентских выборов в США.

По его мнению, выбор времени является четким сигналом Западу со стороны президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о том, что американскому господству приходит конец.

«Это не просто саммит. Это эквивалент Бреттон-Вудской конференции после Второй мировой войны, которая дала американскому доллару статус резервной валюты во всем мире. Этот саммит БРИКС означает смерть Бреттон-Вудской системе», — подчеркнул Моррис.

По его оценке, организация уже сейчас является значительным противовесом западной экономической и геополитической гегемонии.

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США и союзники по Североатлантическому альянсу могут оказаться в ситуации, когда им придется искать альтернативные источники, стратегических ресурсов, поскольку энергетический баланс склоняется в сторону БРИКС, резюмировал журналист.