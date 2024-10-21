Лидер ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян не мог надеть туфли на встречу с президентом России Владимиром Путиным, рассказала NEWS.ru президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова. Она отметила, что такую обувь в Эмиратах носят те, кто только начинает свою карьеру, а не арабы высших сословий.

Арабы высших сословий действительно не носят туфли. Если мы видим в Арабских Эмиратах мужчину в белом платье, но на нем туфли, то, скорее всего, он начинающий карьеру человек либо иммигрант, то есть совсем не знающий культуры, — пояснила Холгова.

Эксперт уточнила, что арабы высокого уровня большую часть времени носят обувь с открытыми пальцами и пятками. Но, поделилась Холгова, когда планируется встреча с важными представителями других стран, они могут надеть кроссовки.

Арабы высокого уровня носят обувь с открытыми пальцами и пятками. Но когда это встреча с важными представителями других стран, то сидеть с голыми ногами совсем неприлично, поэтому они надевают кроссовки. С нашей точки зрения это вопиюще, с их точки зрения это абсолютная норма, — заключила эксперт.

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Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян пришёл на неформальную встречу с российским лидером Владимиром Путиным в кроссовках. Как отметили в РИА Новости, российский президент был одет в деловой костюм.

По данным агентства, неформальный ужин прошёл в подмосковной резиденции главы государства в Ново-Огарево.

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Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что высоко ценит как личные, так и рабочие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

Президент ОАЭ прибыл в Москву с официальным визитом 20 октября. Сегодня начались официальные переговоры лидеров двух стран.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным Мухаммед бен Заид Аль Нахайян напомнил, что это их третья встреча за последние полтора года.

«Я очень высоко ценю наши отношения с вами как на личном уровне, так и на уровне рабочего взаимодействия», - подчеркнул он.

Аль Нахайян в предыдущий раз был в России в июне 2023 года на Петербургском международном экономическом форуме. В феврале 2024 года президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили в том числе и шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа.

Промышленность, энергетика, инфраструктура и транспорт, помимо международных дел, стали темами российско-эмиратских переговоров в расширенном составе, которые открылись в Кремле.

Темы переговоров назвал президент РФ Владимир Путин, начиная встречу в Александровском зале Большого Кремлевского дворца.

"Предлагаю построить нашу работу следующим образом: я предоставлю слово нашему уважаемому гостю [президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну] для вступительных слов, - объявил регламент президент РФ. - А затем предлагаю передать слово коллегам по направлениям работы - это промышленность, это энергетика, это инфраструктура, транспорт".

"Ну и, конечно, международные дела, где наше взаимодействие весьма важно - не только для дел регионального масштаба, но и для вопросов глобального характера", - добавил российский лидер.

Путин отметил, что Россия и ОАЭ активно взаимодействуют, причем не только на двустороннем и ближневосточном уровнях, но и на больших площадках - таких как ООН и БРИКС.

"Есть еще одно очень важное [направление взаимодействия] - культура, гуманитарные связи, образование", - подытожил президент России.

Неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи.

Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Они [Путин и Аль Нахайян] в начале беседы очертили круг тех вопросов, которые в приоритетном порядке они планировали обсудить», — сказал он.

Представитель Кремля подчеркнул, что у глав государств состоялось весьма насыщенное, конструктивное и доверительное общение по целому ряду вопросов.

Лидер Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед ибн Заид Аль Нахайян, прибывший с визитом в Москву, на чёрном «Аурусе» проехал по улицам российской столицы. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что президента ОАЭ сопровождала мотоколонна.

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Президенту России Владимиру Путину и лидеру Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммеду Бен Заиду Аль Нахайяну в подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова подарили на память плюшевых медвежат по имени Примус, являющихся символом учебного заведения. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник, 21 октября, главы двух стран совершили совместный визит в это образовательное учреждение. Они зашли в кабинет биологии, где проходил совместный урок с учащимися Русской школы в Абу-Даби - филиала примаковской гимназии, открытого в 2021 году. Ребята из ОАЭ приняли участие в занятии по видеосвязи. Школьники на уроке ботаники вместе изучали корень орхидеи. Лидеры двух государств также посетили языковой класс и немного пообщались с учениками, а в конце сделали совместное фото с ребятами. Школьники приготовили для Путина и Аль Нахайяна две коробки с подарками. В них лежали медвежата-символы гимназии и красные толстовки.

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Взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене важно для вопросов глобального характера. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 21 октября.

Кадры российско-эмиратских переговоров транслируют соцсети Кремля.

«Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как ООН», — отметил российский лидер.

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