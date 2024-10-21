Путин наградил сенатора Пушкова орденом Александра Невского

Сенатор Алексей Пушков стал обладателем ордена Александра Невского
Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков стал лауреатом ордена Александра Невского.
Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
«За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом Александра Невского Пушкова Алексея Константиновича», — указано в документе.
Помимо Пушкова, награды получили другие государственные деятели и дипломаты. Так, член конституционного комитета Совфеда Александр Вайнберг получил орден Дружбы. Аналогичной награды удостоили руководителя аграрного комитета Александра Двойных и посла в Ираке Эльбруса Кутрашева.
Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, посол в Париже Алексей Мешков и зампредседателя оборонного комитета Совфеда Сергей Мартынов были награждены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
В сентябре Путин наградил орденом Александра Невского сотрудников Московского государственного института международных отношений (МГИМО) МИД РФ — «за высокие достижения в области науки и педагогики, а также за подготовку специалистов-международников высокой квалификации».