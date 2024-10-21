Путин отметил важность сотрудничества РФ и ОАЭ в глобальных вопросах

Взаимодействие России и Объединенных Арабских Эмиратов на международной арене важно для вопросов глобального характера. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном 21 октября.

Кадры российско-эмиратских переговоров транслируют соцсети Кремля.

«Мы активно взаимодействуем в международных организациях, одна из которых собирается на саммит в Казани буквально завтра, а также на таких крупных международных универсальных площадках, как ООН», — отметил российский лидер.

Аль Нахайян прибыл в Москву 20 октября, Путин принял его в неформальной обстановке в своей резиденции в Ново-Огареве. Как писала «Парламентская газета», лидер ОАЭ будет участвовать в форуме БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.