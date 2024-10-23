Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Запад играет с Молдавией в кошки-мышки, пытаясь превратить ее в очередной «нарыв» для атак на Россию. Своим мнением он поделился в беседе с РИА Новости.

По его словам, чиновникам из Брюсселя Молдавия не нужна, они играют с республикой в кошки-мышки, чтобы «создать еще один нарыв на границе с Россией». Для Евросоюза Молдавия — плацдарм для атак на Россию и аналог Украины, считает политик.

Он подчеркнул, что «битва за Молдавию» еще не закончилась, поскольку «реальные результаты» выборов и референдума о евроинтеграции Кишинева дают повод для оптимизма. Константинов также понадеялся, что молдаване «не дадут погнать себя как скот по украинскому пути».

Кишиневу выгодно иметь в друзьях Россию, указал глава парламента Крыма.

Выборы президента Молдавии прошли 20 октября и не выявили победителя в первом туре. Действующий президент Молдавии Майя Санду после обработки 100% протоколов получила 42,45% голосов, бывший генеральный прокурор Александр Стояногло — 25,99%. На третьем месте — лидер «Нашей партии» Ренато Усатый с 13,79% голосов.

Во втором туре сразятся Санду и Стояногло.

Одновременно с выборами в республике проходил референдум по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС. Голоса избирателей разделились практически поровну: за евроинтеграцию высказались 50,46% граждан страны, против — 49,54%.