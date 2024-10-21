В Кремле рассказали о деталях неформальной встречи Путина и президента ОАЭ

Неформальная встреча президентов России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда Бен Зайда Аль Нахайяна длилась почти до полуночи. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Lenta.ru

Он отметил, что беседа была насыщенной и доверительной, охватывая широкий круг вопросов. Официальные переговоры и посещение образовательного учреждения запланированы на 21 октября. Деловая газета «Взгляд»

Ранее президент России поблагодарил лидера ОАЭ за помощь в решении гуманитарных вопросов по украинскому кризису и в обмене пленными. Путин добавил, что все договоренности обеих стран выполняются и в полной мере соответствуют уровню стратегического партнерства. News.ru