Песков: в Молдавии даже при несвободной кампании многие не поддерживают Санду

Очень много людей в Молдавии не являются сторонниками действующего президента Майи Санду, что заметно даже в условиях несвободной избирательной кампании.

Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду, это обращает на себя внимание", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, в чем заключалась несвободная избирательная кампания в Молдавии.