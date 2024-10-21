Песков: в Молдавии даже при несвободной кампании многие не поддерживают Санду
Очень много людей в Молдавии не являются сторонниками действующего президента Майи Санду, что заметно даже в условиях несвободной избирательной кампании.
Об этом журналистам, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду, это обращает на себя внимание", - сказал представитель Кремля.
Он пояснил, в чем заключалась несвободная избирательная кампания в Молдавии.
"Оппозиционные силы были лишены возможности заниматься какой-либо агитацией, заниматься электоральным процессом, они преследовались, их бросали в тюрьмы, их подвергали допросам, их не пускали в страну, закрывали СМИ, блокировались интернет-ресурсы", - перечислил Песков.