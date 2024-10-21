Песков высказался о сотрудничестве Москвы и Пхеньяна

Сотрудничество России и КНДР не направлено против других стран, поэтому не должно вызывать обеспокоенность, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"КНДР является нашим близким соседом, нашим партнером, и мы развиваем наши отношения во всех областях, и это наше суверенное право", - заявил представитель Кремля журналистам. "Это ни у кого не должно вызывать каких-то обеспокоенностей, потому что это сотрудничество не направлено против третьих стран", - подчеркнул Песков. "Мы будем развивать это сотрудничество и дальше", - указал он.