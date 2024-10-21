Песков: темпы прироста голосов в пользу Санду вызывают вопросы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что темпы прироста голосов в пользу молдавского президента Майи Санду на выборах вызывают много вопросов. ТАСС

«Те показатели, которые мы сейчас видим, за которыми мы наблюдаем, и динамика их изменений, конечно, вызывает очень много вопросов», — заявил Песков. По его словам, в Кремле отмечают «механические, труднообъяснимые темпы» прироста голосов в пользу Санду, а также в пользу тех, кто на референдуме высказался за вступление страны в ЕС. RT на русском

«В условиях даже вот такой несвободной избирательной кампании, мы видим, как много людей не являются сторонниками идеологии действующего президента Санду. Это обращает на себя внимание. В остальном надо дождаться официального подведения итогов», — добавил представитель Кремля. Газета.Ru