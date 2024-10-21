В ГД заявили, что РФ стала "нравственным убежищем" для семей из стран ЕС

Россия в последнее время предоставляет "нравственное убежище" для многодетных семей из европейских стран.

Такое мнение выразила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной переезду первой многодетной семьи из Латвии в рамках проекта "Многодетные деревни".

"Родители - самые ответственные граждане, прежде всего они чувствуют, что нужно для их детей, заботятся о них, именно с этой точки зрения оценивают действия государства в отношении своей семьи. Так случилось, что в последнее время Россия предоставляет, я бы сказала, такое нравственное убежище для семей, многодетных семей, прежде всего, из некоторых стран Европы", - сказала Кузнецова.

Она отметила, что в некоторых государствах Европы под видом защиты демократических прав и свобод происходит "буквально уничтожение здравого смысла", поэтому многодетные семьи, принимая решение переезжать, видят в РФ ситуацию "более безопасную для своих детей", поскольку государство "последовательно выстраивает защиту семей с ценностной точки зрения".

Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщил 17 октября, что многодетная семья из Латвии в составе 12 человек ночью проследовала на белорусскую территорию, опасаясь преследования со стороны латвийских властей. В комитете проинформировали, что семейная пара, проживающая в Риге, решила увезти 10 своих детей из Евросоюза "из-за дискриминации русскоязычного населения". Член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина сообщила ТАСС, что семья обоснуется в деревне Рухань Смоленской области, а дети с понедельника начнут учиться в одной из российских школ.