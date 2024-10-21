МИД Южной Кореи пригласил на беседу посла РФ

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Ким Хон Гюн встретился с послом РФ в Сеуле Георгием Зиновьевым. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Посольство РФ в Сеуле подтвердило корреспонденту ТАСС, что посол был приглашен для беседы в МИД Республики Корея.

Агентство Yonhap предполагает, что поводом для встречи могли стать слухи об отправке военных КНДР в Россию для участия в специальной военной операции.

10 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что утверждения прессы об участии военнослужащих Корейской народной армии в специальной военной операции России на Украине напоминают очередную газетную утку.

В Пентагоне не смогли подтвердить присутствие войск КНДР в зоне СВО

19 октября министр обороны США Ллойд Остин признал, что не в состоянии подтвердить украинские версии о присутствии войск КНДР в зоне проведения Россией специальной военной операции.