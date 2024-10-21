В Совфеде прокомментировали резкий рост числа голосов за евроинтеграцию в Молдавии

Объяснений тому, что в Молдавии ночью резко выросло количество голосов за евроинтеграцию на выборах, пока нет. Об этом, комментируя ситуацию, заявил сенатор Андрей Клишас в Telegram-канале.

«Молчат и "выдающиеся математики", которые любят анализировать итоги выборов всех и вся. Евросоюз, который любит делать заявления о "непризнании итогов" когда ему это выгодно, тоже молчит», — добавил парламентарий.

Ночью 21 октября сообщалось, что большинство граждан Молдавии проголосовали против вступления республики в Европейский союз (ЕС) — такой результат показала обработка 90,18 процента протоколов. Однако утром стало известно, что число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 превысило количество противников.

В Молдавии заявили о провале Санду

Референдум о евроинтеграции в Молдавии прошел 20 октября одновременно с президентскими выборами. Граждане отвечали на вопрос, поддерживают ли они вступление Республики Молдова в Европейский Союз. Итог референдума призван определить развитие страны, которая ранее была сбалансирована между Россией и Западом, а при президенте Майе Санду — выступала за интеграцию с евроатлантическим сообществом.