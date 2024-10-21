Путин и президент ОАЭ провели неформальный ужин

Президенты России и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели неформальный ужин в резиденции российского лидера в Ново-Огарево. Об этом сообщил Telegram-канал «Кремль.Новости».

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«Официальная программа визита главы ОАЭ начнется 21 октября. Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян также примет участие в мероприятиях саммита БРИКС в Казани», — сообщили в Кремле.

Путин проведет переговоры с президентом ОАЭ

Также российский лидер поблагодарил президента ОАЭ за помощь в организации обменов пленными с Украиной.