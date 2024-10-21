Песков раскрыл распорядок дня Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин будет занят на двусторонних и многосторонних рабочих встречах на саммите БРИКС целый день, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в разговоре с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. Саммит продлится четыре дня.

Это предстоит в течение следующих трех-четырех суток. С утра до ночи каждый день. Чередуются двусторонние форматы и многосторонние форматы, — сказал Песков.

Песков заявил, что Путину на саммите БРИКС предстоит марафон встреч "с утра до ночи"

Ранее пресс-секретарь президента России рассказал, что тема конфликта на Украине не входит в повестку дня саммита межправительственной организации БРИКС, но участники могут поднять этот вопрос на свое усмотрение. Центральной темой будет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности.

Саммит начнется 22 октября в Казани и продлится три дня. Для участия во встрече БРИКС в Россию приедут около 20 тысяч делегатов, а также около двух тысяч журналистов из 59 государств. В саммите объединения впервые примут участие восемь глав государств-членов — Египта, Индии, Ирана, Китая, России, ОАЭ, Эфиопии, ЮАР.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва должен был стать девятым главой государства, впервые принявшим участие в саммите, однако его сменил министр иностранных дел страны Мауро Виэйра. Журналист G1 Делис Ортис сообщил, Луис Инасиу Лула да Силва получил травму затылка. Политик поучаствует в мероприятии по видеоконференции.