Лавров заявил, что СВО не может закончиться иначе как победой

Российская специальная военная операция не может закончиться иначе как победой, это в интересах людей, заявил в интервью aif.ru глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сегодня в мире говорят, что Украину необходимо вернуть в границы 1991 года, а Россия должна «уйти».

«Мы говорим не про территории, а они говорят про них... Как можно говорить, даже думать про границы 1991 года, если всех людей, которые живут в Крыму, Новороссии, Донбассе, Зеленский объявил «особями», — сказал Лавров.

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При этом он ещё раз подчеркнул, что Россия — не про территории, а про людей.

«Об этом нельзя забывать. Именно поэтому специальная военная операция не может завершиться иначе как победой. Это в интересах людей. Мы всё это делаем в интересах наших братьев и сестёр», — отметил министр.

Ранее командир батальона ВСУ «К-2» Кирилл Верес признал, что сейчас думает лишь о том, как не потерять свои позиции, а не о том, как выйти на границы 1991 года.

Также губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Россию больше никто «не разведёт» на новые Минские соглашения.