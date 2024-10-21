Лавров рассказал о войне Запада против России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью aif.ru, что война Запада против нашей страны пока носит гибридные элементы, однако всё больше переходит в настоящую, в «прямую» войну.

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«Создается впечатление, что так же, как Гитлер поставил под нацистские знамёна большую часть Европы, включая французов, испанцев, скандинавов, так и США сейчас сплачивают Европу для того, чтобы она взяла на себя основную тяжесть войны с Россией...», — отметил дипломат.

Лавров заявил, что для преступлений Киева не будет срока давности

При этом он подчеркнул, что сегодняшние военные действия ведутся тоже под нацистским знаменем, однако на этот раз «знаменосцем» является не Гитлер, а Владимир Зеленский.

Также Лавров добавил, что поддержка нацизма на Украине является позором для лидеров Евросоюза, а для преступлений киевского режима не будет срока давности.

Ранее глава российского ведомства заявил, что в ЕС и НАТО возрождаются «ценности» нацизма.