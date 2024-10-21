Глава МИД РФ раскрыл отношение России к выборам в США

Россия следит за выборами в США и готова вести диалог с любой американской администрации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

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«Мы готовы работать с любой администрацией, которую в конечном итоге выберет американский народ, но только в том случае, если такой разговор будет взаимоуважительным и равноправным и будет строиться на том, чтобы слушать и слышать друг друга. Пока следим за предвыборной борьбой в США и на данный момент не наблюдаем признаков того, что мы к такому разговору вернемся», — раскрыл глава МИД РФ.

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Он отметил, что после завершения выборов новый президент США продолжит наступление на интересы России.

Ранее Лавров заявил, что специальная военная операция на Украине не может закончиться иначе как победой Москвы.