Лавров заявил, что для преступлений Киева не будет срока давности

Поддержка нацизма на Украине - это позор для лидеров Евросоюза, для преступлений киевского режима не будет срока давности. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью aif.ru.

"Степан Бандера и Адольф Гитлер - это единое целое. Не зря в целом ряде европейских стран, в частности в Польше, хотят добиться исторической справедливости. Понимаю, у поляков свой серьезный нюанс. Тем не менее объективно они выступают за историческую правду, чтобы ее, во-первых, не растоптали, а во-вторых, чтобы не возобновилось нацистское движение, поднимающее сейчас голову. Это надо прямо признать. У таких преступлений нет срока давности", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли шансы, что преступления сегодняшних украинских нацистов со временем будут осуждены на Западе.

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Лавров отметил, что у преступлений, совершенных во время Второй мировой войны нацистами, также не должно быть срока давности.

"Я хотел бы надеяться. У этих преступлений нет срока давности. Немецкие и не только нацисты творили зверства и ужасы. Я уже говорил, что участвовали и подразделения других европейских стран", - добавил глава МИД РФ.

Он напомнил, что на Украине принимаются законы, легитимизирующие теорию и практику нацизма.