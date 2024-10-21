Песков объяснил решение Путина принять президента ОАЭ у себя дома

Отношения между президентом России Владимиром Путиным и президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Зайдом Аль Нахайяном доверительные и дружеские. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков в Павлу Зарубину.

По его словам, такой уровень отношений позволяет господину Путину принимать лидера ОАЭ у себя дома — в подмосковной резиденции в Ново-Огарево.

Президент ОАЭ Аль Нахайян пришёл на неформальную встречу с Путиным в кроссовках

Аль Нахайян прибыл в Москву с официальным визитом. Он примет участие в мероприятиях саммита БРИКС, который пройдет в Казани 22-24 октября.

20 октября президент ОАЭ прокатился по российской столице на черном автомобиле премиальной марки Aurus («Аурус») с мотоэскортом.