Власти Молдавии решили прогнать своих избирателей через "игольное ушко" двух открытых в Москве избирательных участков. Об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Реакция евроблюстителей "демократии" на выборы в Молдове: "Глаза прикрыли, рты заткнули, с совестью расстались"... Или как сквозь "игольное ушко" двух избирательных участков пытались "прогнать" полмиллиона избирателей", - сказала Памфилова, чьи слова приводит ЦИК России в Telegram-канале.

В сообщении так же приводятся высказывания находящихся в РФ граждан Молдавии, недовольных таким решением властей республики.

В 2024 году Молдавия приняла решение открыть в России только два избирательных участка на территории своего посольства в Москве, мотивируя это решение якобы невозможностью обеспечить безопасность на других участках.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова содействовать Кишиневу в проведении выборов на своей территории. Сокращение возможностей для голосования подвергла критике и молдавская оппозиция. Так, руководитель Партии социалистов Республики Молдова Игорь Додон обратил внимание, что это решение дискриминирует свыше 400 тыс. молдаван, проживающих в России. По его словам, преграды связаны с политическими предпочтениями этих избирателей, которые не поддерживают прозападную власть в Молдавии.

Референдум о евроинтеграции Молдавии признан состоявшимся

На пост президента претендуют 11 кандидатов, включая действующего главу республики Майю Санду, которая пользуется полной поддержкой парламента. Ее главным оппонентом выступает бывший генпрокурор Александр Стояногло, критикующий Санду за политику конфронтации с Москвой.

Одновременно с выборами проходит референдум о провозглашении интеграции в ЕС стратегической целью страны. Наблюдатели отмечают, что плебисцит призван помочь Санду переизбраться на второй срок на фоне экономического кризиса и акций протеста оппозиции.

Победителем выборов будет признан кандидат, набравший более половины голосов избирателей. В противном случае 3 ноября пройдет второй тур, в котором примут участие двое лидеров первого тура.