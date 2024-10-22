В РФ отреагировали на призыв Франции разместить силы сдерживания на Украине

Размещение сил неядерного сдерживания на Украине усилит эскалацию, заявил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на прозвучавший во Франции призыв заняться этим вопросом.

«Мы можем отреагировать на это только так, что это открытое вмешательство. Оно есть вмешательство, и они присутствуют, но это будет открытое вмешательство в конфликт, и ответ им простой — они должны его прочитать в изменениях ядерной доктрины, что такие действия приведут к дальнейшим осложнениям той эскалации, которую они организовали», — поделился депутат.

Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» президента Украины Владимира Зеленского, заявил о необходимости заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины. «<…>, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России — это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться», — призвал он.

До этого глава МИД Франции Стефан Сежурне допускал введение на Украину войск для определенных нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), но без их непосредственного участия в конфликте с Россией.