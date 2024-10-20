Spiegel: Ельцин просил Клинтона передать Москве вопросы безопасности в Европе

Бывший президент России Борис Ельцин в разговоре с экс-президентом США Биллом Клинтоном в 1999 году просил последнего передать в руки Москвы вопросы обеспечения безопасности в Европе. Как сообщил журнал Der Spiegel, об этом пишет историк из Потсдамского университета Бастиан Маттео Скьянна в своей новой книге об истории германской политики в отношении России с 1990 года.

Скьянна изучил многие документы, которые до сих пор были закрыты для исследователей или по большей части неизвестны, из Федерального архива, Архива христианских демократов, а также из американских и британских источников. В частности, это депеши посольства Германии в Москве, стратегические документы из Ведомства федерального канцлера, комментарии к переговорам экс-канцлеров Гельмута Коля и Герхарда Шрёдера с бывшим президентом США Биллом Клинтоном. Данные, относящиеся к последним годам правления Меркель, историк не смог изучить, поскольку они пока еще засекречены.

Der Spiegel приводит цитаты разговора Ельцина и Клинтона из книги.