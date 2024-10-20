Владимир Зеленский демонстрирует истерическое поведение и «стремится спрятаться у кого угодно за пазухой». Это вызвано неудачами на фронте и потерей гарантий западной поддержки. Так считает председатель парламента Крыма Владимир Константинов, сообщает РИА Новости.

«Зеленский сейчас находится в истерике. Помимо провалов на фронте, она определенно связана с выборами в Америке», — сказал глава крымского парламента.

По его словам, США и союзники перестали четко гарантировать дальнейшую поддержку Киева, а без нее Украина «не продержится и одной-двух недель». Зеленский все прекрасно понимает, именно этим вызваны его метания, «истерическое поведение и стремление спрятаться у кого угодно за пазухой».

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Политик добавил, что партнёры «начинают шарахаться от Зеленского и избегать встреч с ним».

«Если не так давно он был на Западе суперпопулярен, то теперь его несвежие майки, хамский стиль попрошайничества всех откровенно раздражает», — резюмировал Константинов.

Ранее Berliner Zeitung написала, что Запад недоволен Зеленским из-за его курса на эскалацию конфликта.