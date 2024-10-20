Западные страны могут легко остановить конфликт на Украине, прекратив снабжать ее вооружениями и боеприпасами. Об этом в ходе интервью для телеканала BBC заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

Во время беседы журналисты поинтересовались у дипломата, как Москва видит завершение боевых действий.

«Прекратите поставки вооружений Украине, и конфликт будет окончен через пару дней. Просто сделайте это», — ответил он.

В то же время посол назвал ошибочными высказывания о том, что российская экономика испытывает чрезмерную нагрузку. По его словам, РФ продолжает совершенно нормально жить и призывать к политическому урегулированию кризиса.

«Однако мы не ощущаем взаимной заинтересованности в этом ни со стороны украинского президента и его правительства, ни со стороны членов НАТО», — подчеркнул Келин.

Как сказал дипломат, российское руководство не станет прекращать боевые действия в одностороннем порядке. Причина заключается в том, что главная цель Москвы — навсегда урегулировать конфликт и добиться «нормальных гарантий безопасности» для всех его участников.

Также посол оценил возможность нормализации отношений между РФ и Великобританией. Он выразил уверенность, что момент для конструктивного диалога и восстановления связей обязательно наступит.