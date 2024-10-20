Коллекция скифского золота, которая сейчас находится на Украине, будет утрачена, заявил ТАСС глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, музеи Крыма подали жалобу на решение Голландских судов в Европейский суд по правам человека, и в случае ее удовлетворения теоретически возможно новое рассмотрение этого дела.

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Но вероятность этого чрезвычайно мала. Ведь Украина сегодня — большая черная дыра, для которой ни один артефакт, в особенности — связанный с Россией, не представляет ценность. Думаю, что наша коллекция у них будет растаскана по частным коллекциям, — подчеркнул Константинов.

Коллекция скифского золота состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией права на экспонаты заявили Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, «Херсонес Таврический», а также украинская сторона. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. 27 ноября стало известно о том, что скифское золото привезли в Киев.

Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, «присвоенных» Россией. В числе таковых она назвала Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Архипа Куинджи.