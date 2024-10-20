В Крыму рассказали о будущем переданного Украине скифского золота
Коллекция скифского золота, которая сейчас находится на Украине, будет утрачена, заявил ТАСС глава Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов. По его словам, музеи Крыма подали жалобу на решение Голландских судов в Европейский суд по правам человека, и в случае ее удовлетворения теоретически возможно новое рассмотрение этого дела.
Но вероятность этого чрезвычайно мала. Ведь Украина сегодня — большая черная дыра, для которой ни один артефакт, в особенности — связанный с Россией, не представляет ценность. Думаю, что наша коллекция у них будет растаскана по частным коллекциям, — подчеркнул Константинов.
Коллекция скифского золота состоит более чем из двух тысяч предметов, которые использовались для оформления выставки «Крым: золото и секреты Черного моря» в Амстердаме. После воссоединения Крыма с Россией права на экспонаты заявили Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник, «Херсонес Таврический», а также украинская сторона. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение апелляционного суда Амстердама о передаче скифского золота Украине. 27 ноября стало известно о том, что скифское золото привезли в Киев.
Ранее жена украинского президента Владимира Зеленского Елена призвала вернуть Украине художников, «присвоенных» Россией. В числе таковых она назвала Ивана Айвазовского, Казимира Малевича и Архипа Куинджи.