Захарова прокомментировала слова капитана о кораблях США перед ЧП на «Северных потоках»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания капитана датского порта Йона Анкера Нильсена о том, что он видел американские военные корабли в экономической зоне Дании меньше, чем за неделю ЧП на «Северных потоках». Об этом пишет РИА Новости.

Ранее капитан островного порта Кристиансе (расположен на одноименном архипелаге в 18 км к северо-востоку от Борнхольма) Нильсен признал, что на протяжении двух лет его заставляли молчать о том, что он видел накануне подрыва.

Моряк уточнил, что заметил «американские военные корабли с выключенными транспондерами».

«Вдумайтесь: меньше, чем за неделю до взрыва, американский военный флот тайно (с выключенными транспондерами) орудовал в исключительной экономической зоне Дании. И все это время об этом знал несчастный капитан небольшого датского порта, но ему заткнули рот на долгие годы», — призвала Захарова.

Представитель МИД задала риторические вопросы о том, опрашивали ли свидетеля шведские, немецкие и датские следователи, подшили ли они протоколы с его высказываниями к архивам расследования.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Дипломат также предположила, что в Швеции, Дании и ФРГ так зацепились за версию «о польско-украинском водолазе «Владимире З.», что доказательства, относящиеся к другим версиям, решили вычеркнуть.

Захарова отметила, что позже на фоне слов капитана в Дании обвинили «Кремль в проведении кампании дезинформации».

Представитель МИД поинтересовалась тем, учитывают ли на Западе угрозы президента США Джо Байдена уничтожить «Северный поток-2», а также высказывания ряда других официальных лиц, обещавших остановить работу газопровода.