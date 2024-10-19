Лавров прокомментировал предложение Байдена о сокращении ядерного оружия

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что стоит за предложением Байдена начать переговоры по ядерному оружию с Россией. Об этом сообщает «АиФ».

Министр дал интервью изданию и оценил заявление американского президента, распространенное 13 октября.

Тогда Байден сказал, что Вашингтон готов к переговорам с Россией, Китаем и КНДР по сокращению ядерных вооружений без предварительных условий.

По мнению главы российского внешнеполитического ведомства, данное заявление было сделано в целях политического пиара.

«Это желание заработать предвыборные очки для кандидата от Демократической партии», — сказал Лавров.

Он полагает, что такие переговоры сейчас трудноосуществимы, даже если бы слова Байдена были бы искренними.

Ранее в Госдуме оценили заявление Байдена как «сотрясение воздуха».