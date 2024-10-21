Новороссия получит около 100 млрд рублей на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Об этом сообщил в интервью ТАСС губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В июне Балицкий оценил срок восстановления плотины Каховской ГЭС. По его словам, дамба будет восстановлена быстро, как только появится возможность. По его словам, восстановление займет месяцы, а не годы.

Балицкий заявил, что украинцы никогда не были врагами

В начале августа президент РФ Владимир Путин отметил мужество восстанавливающих Донбасс и Новороссию строителей. Российский лидер обратил внимание, что в число возведенных объектов вошли новое жилье, дороги, а также ключевые объекты инфраструктуры.

До этого сообщалось, что около 4 млрд рублей выделено в 2024 году в рамках программы социально-экономического развития Луганской народной республики на восстановление объектов энергетики региона.

Ранее стали известны подробности о восстановлении Авдеевки.