Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу в нынешних условиях поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования конфликта, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предположил, что прием Украины в альянс в текущих обстоятельствах будет означать начало третьей мировой войны.

«Мы постоянно предупреждаем об опасности вступления Украины в НАТО», — напомнил дипломат.

Полищук разъяснил, что этот шаг не только поставит крест на возможностях политико-дипломатического урегулирования, но и сделает неизбежным непосредственное вовлечение альянса в боевые действия против России.

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В конечном итоге, заметил директор департамента, вступление Киева в НАТО приведет «к неконтролируемой эскалации, ответственность за которую целиком и полностью ляжет на западных кураторов киевского режима».

Вместе с тем, есть надежда на то, что в руководстве блока есть здравомыслящие политики, которые отдают себе отчет в том, какие разрушительные последствия может повлечь за собой приглашение Украины в альянс, резюмировал Полищук.