Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем США, как многие уверяют, а саммит БРИКС в Казани, который должен определить дальнейший ход истории.

«Предстоящие выборы президента в США не станут самым значительным для мирового сообщества и определяющим дальнейший ход истории событием года. Как бы этого ни хотелось Вашингтону. Таким событием будет саммит БРИКС», — написала она.

По словам сенатора, западные СМИ предпринимают попытки навязать всему миру, что его судьба зависит от того, кто станет новым американским лидером, а на самом деле ключевое влияние на человечество станут три дня саммита межгосударственного объединения. Самым ярким доказательствам ее словам она назвала уровень представительства данного мероприятия, а также постоянный рост числа заявок на вступление в БРИКС.

Ранее политолог, эксперт ЭИСИ, заместитель генерального директора КГ «Полилог» Никита Сетов подчеркнул значимость личного участия президента России Владимира Путина в форуме БРИКС, заявив, что глава государства последовательно на протяжении многих лет уделяет большое внимание организации.