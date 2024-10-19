В МИД заявили, что некоторые западные страны одержимы идеей превосходства

Ряд западных стран буквально одержимы идеей глобального превосходства и всячески стараются принижать ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин в интервью "Известиям".

"Некоторые страны, а мы все понимаем, о ком речь, буквально опьянены и одержимы идеей глобального превосходства и "небожительства", особенно в последние годы [они] намеренно стараются принизить ключевую роль Советского Союза в победе над нацизмом, а порой и вымарать всякого рода упоминания о его участии в борьбе против гитлеровской Германии, - сказал он. - В отдельных странах всячески пытаются искоренить из памяти нынешнего поколения подвиг советских солдат, избавивших мир от нацизма".

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По словам Вершинина, нынешние попытки прославления бывших предателей и сторонников нацизма зачастую поддерживаются со стороны правительств многих западных стран.

"Но в России всегда чтили, чтят и будут чтить великий подвиг народа, вынесшего на своих плечах все тяготы той страшной войны, унесшей жизни более 27 млн советских граждан и освободившего ценой этих жертв, как бы жутко это ни звучало, Европу и мир в целом от "коричневой чумы", - подчеркнул замглавы МИД РФ.