МИД объяснил появление сообщения о военных КНДР во Владивостоке

Сообщение в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке об отправке военных КНДР отправлено по ошибке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ранее в Telegram-канале представительства во Владивостоке появился пост об отправке военных КНДР во Владивосток. Позже под ним появился комментарий: «Страшно?». Еще через время пост был удален.