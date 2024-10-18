МИД объяснил появление сообщения о военных КНДР во Владивостоке
Сообщение в Telegram-канале представительства МИД России во Владивостоке об отправке военных КНДР отправлено по ошибке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.
Ранее в Telegram-канале представительства во Владивостоке появился пост об отправке военных КНДР во Владивосток. Позже под ним появился комментарий: «Страшно?». Еще через время пост был удален.
«Этот текст опубликован по ошибке, он не предназначалось для публикации в Тelegram-канале. Типичный случай того, как личное сообщение отправлено не адресату, а в канал», — прокомментировали это в представительстве МИД РФ во Владивостоке.