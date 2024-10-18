Медведев рассказал, как Россия ответит на «ядерный шантаж» Киева

Россия будет реагировать на угрозы безопасности, включая «ядерный шантаж» со стороны Украины, в рамках договора о партнерстве с КНДР. Об этом написал в соцсети «ВКонтакте» зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Так Медведев прокомментировал заявления о том, что Северная Корея планирует отправить своих военных в зону СВО на Украине. Зампред Совбеза напомнил, что российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о партнерстве с КНДР.

В 4 статье этого документа говорится, что «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств, другая сторона немедленно окажет ей военную помощь всеми имеющимися у нее средствами в соответствии со ст. 51 Устава ООН и законами КНДР и Российской Федерации».

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется», — добавил Медведев.

Президент Украины Владимир Зеленский на этом фоне заявил о фактическом включении Северной Кореи в российско-украинский конфликт. Заявление последовало по итогам заседания Ставки главнокомандующего страны.