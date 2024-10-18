Лавров указал на потери Украины после каждого предложения России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина всегда теряет территории, когда нарушает договоренности с Россией. Об этом сообщает РБК.

По его словам, Украина каждый раз нарушает договоренности с Россией, но это всегда заканчивается для нее территориальными потерями. Лавров также добавил, что начиная с 2014 года Киев нарушал такие договоренности трижды — в 2014 году, когда были сорваны переговоры между оппозицией и президентом Виктором Януковичем, потом нарушение минских договоренностей, а также договор об остановке военных действий в апреле 2022 года.

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«С каждым разом, по мере того как достигавшиеся за последние десять лет договоренности взрывались, подрывались и нарушались украинской стороной, Украина теряла территории. С каждым разом ее становится все меньше и меньше. Поэтому то, что сказал президент Путин в июне нынешнего года: необходимо рассматривать с точки зрения реалий на земле», — заявил Лавров.

Ранее Лавров заявил, что у Украины никогда не получится создать ядерное оружие.