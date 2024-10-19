Путин выступил за долгосрочный, а не временный мир на Украине

Российский лидер Владимир Путин, выступая на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, заявил, что Москва хочет завершить конфликт на Украине при помощи долгосрочного мира, а не временного перемирия.

По словам Путина, России не нужно заключать перемирие «на неделю, на две или на год». Президент добавил, что за этот краткий период Североатлантический альянс сможет перевооружиться.

«Нужны условия долгосрочного, устойчивого и прoчного мира», — подчеркнул Путин.

Ранее Владимир Зеленский вновь отверг возможность мирных переговоров с Россией.