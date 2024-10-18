Путин назвал комфортное место для переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС заявил, что Саудовская Аравия была бы комфортным местом для переговоров по Украине. RT на русском

«Если такие мероприятия [мирные переговоры] будут организованы в Саудовской Аравии, конечно, само место для нас вполне является комфортным. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что обсуждать», — сказал он. Lenta.ru

Конференция по Украине проводилась 15-16 июня в швейцарском Бюргенштоке по инициативе украинской стороны. Итоговое коммюнике форума не подписали Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Иордания, Ирак, Колумбия, Ливия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Руанда, Саудовская Аравия, Таиланд и ЮАР. Россия не была приглашена в Бюргеншток. Отсутствовали также делегации большинства членов ООН. ТАСС