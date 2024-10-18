Путин высказался о требованиях Украины

Украина выдвигает свои требования, это не переговоры. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

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«Украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Она просто формулирует какие-то свои требования и все. Это же не переговоры», — сказал глава государства.

Он напомнил, что Киев вел переговоры с Москвой. Однако украинские власти прекратили переговорный процесс после того, как удалось достичь Стамбульских соглашений, подчеркнул Путин.