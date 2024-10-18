Медведев объяснил решение о военной помощи России и КНДР

Решение о взаимной военной помощи России и КНДР в случае нападения неслучайно, заявил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он отметил, что отношения двух стран прошли испытание временем. News.ru

«Проверять, как работает названная статья договора, не рекомендуется. В ней содержатся реальные обязательства ответственных государств», - предупредил Медведев. «И реагировать на возникающие угрозы безопасности, включая вчерашний ядерный шантаж украинского агонизирующего режима (руководитель киевского режима Владимир Зеленский угрожал создать ядерное оружие - прим. ТАСС), мы будем сугубо в рамках заключенного договора. Об этом следует помнить всем, включая тех, кто пребывает в беспокойном наркотическом сне», - подчеркнул заместитель председателя СБ РФ. ТАСС

Кроме того, политик напомнил, что Россия не отказывается от намеченных планов и добьётся всех целей специальной военной операции на Украине. Говорит Москва