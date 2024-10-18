Многие страны мира не признают Международный уголовный суд, эта организация не имеет универсального значения, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями СМИ стран БРИКС, комментируя ордер МУС на его арест. ТАСС

Он заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) об аресте можно с легкостью обойти. По словам российского лидера, для этого достаточно подписать двустороннее соглашение между странами, благодаря которому юрисдикция МУС будет ограничена. Москва24

«Международный уголовный суд заявил о том, что он собирается принять решение в отношении некоторых политических деятелей из Ближнего Востока, а потом на него из Соединенных Штатов «цыкнули» — цык! — и он заткнулся. Поэтому уважение к такой организации, которая не носит официального характера и не является самостоятельной, оно, к сожалению, небольшое», — поделился мнением глава РФ. News.ru