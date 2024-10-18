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Путин заявил, что решение МУС очень легко обойти

Владимир Путин заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) очень легко обойти, так как для этого достаточно подписать двустороннее соглашение между странами.

Путин заявил, что решение МУС очень легко обойти
© kremlin.ru

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В США не стали осуждать страну за отказ арестовать Путина. Там заявили, что Вашингтон с пониманием относится к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражает ей поддержку.

Теперь же Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он приедет на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

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