Путин заявил, что решение МУС очень легко обойти

Владимир Путин заявил, что решение Международного уголовного суда (МУС) очень легко обойти, так как для этого достаточно подписать двустороннее соглашение между странами.

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В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой так как те якобы причастны к незаконной депортации и перемещению детей из Украины в Россию. В МИД РФ отмечали, что это решение для России не имеет никакого значения.

В начале сентября Путин прибыл с официальным визитом в Монголию по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. После этого Украина стала настаивать, чтобы Монголия арестовала Путина в рамках исполнения соответствующего решения МУС.

В США не стали осуждать страну за отказ арестовать Путина. Там заявили, что Вашингтон с пониманием относится к тому, в каком положении находится Монголия, гранича с двумя крупными странами, и выражает ей поддержку.

Теперь же Украина призывает Бразилию арестовать Путина, если он приедет на саммит "Большой двадцатки" (G20), который пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.