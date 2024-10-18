Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году
Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в этом году в Бразилии. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября.
Глава государства уточнил, что не собирается посещать саммит, чтобы не срывать его проведение.
«Мы понимаем, что «двадцатка» — это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать», — сказал он, отметив, что саммит G20 создавался «как чисто экономическая платформа».
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Российский лидер заявил, что у него прекрасные дружеские отношения с бразильским коллегой Лулой да Силвой, поэтому не хочет «нарушить нормальную работу форума».
«Мы найдем, кто в России на высоком уровне достойно представит интересы нашей страны в Бразилии», — заключил Путин.