Путин объяснил, почему не поедет на саммит G20 в Бразилии в этом году

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит «Большой двадцатки», который пройдет в этом году в Бразилии. Об этом российский лидер заявил на встрече с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября.

Глава государства уточнил, что не собирается посещать саммит, чтобы не срывать его проведение.

«Мы понимаем, что «двадцатка» — это хороший форум, он полезный в целом, если его, конечно, не политизировать», — сказал он, отметив, что саммит G20 создавался «как чисто экономическая платформа».

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Российский лидер заявил, что у него прекрасные дружеские отношения с бразильским коллегой Лулой да Силвой, поэтому не хочет «нарушить нормальную работу форума».