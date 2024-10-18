Конфликт на Украине начался в 2014 году, когда страны Запада поддержали государственный переворот на территории страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин. ТАСС

По словам главы государства, Соединенные Штаты сыграли решающую роль в разладе отношений между Москвой и Киевом, доведя и без того непростую ситуацию до кризиса. При этом Украину к агрессию против России подталкивал не только Вашингтон, но и весь блок НАТО на протяжении многих лет. Вечерняя Москва

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соблюдаемые и поддерживаемые Москвой договоренности по Украине Киев всегда нарушает. По его словам, каждый раз, когда Украина подрывала и нарушала договоренности, она теряла собственные территории. Lenta.ru