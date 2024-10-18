Путин назвал одно из условий существования человечества

Без стран БРИКС человечество не может существовать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения. По его словам, это касается не только продовольственных рынков, но и развития ИИ.

По некоторым направлениям без стран БРИКС вообще человечество не может существовать, имею в виду продовольственные рынки, энергетические, но и в высокотехнологичных сферах, в частности в развитии искусственного интеллекта и его использовании мы все больше и больше не только приобретаем компетенции, а по отдельным направлениям становимся лидерами, — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на страны — участницы саммита БРИКС однозначно будут оказывать давление с тем, чтобы не допустить их участия в мероприятии, которое состоится 22–24 октября в Казани. Также представитель Кремля отметил, что предлагаемая РФ модель отношений между странами полностью отличается от модели Запада. По его словам, российские предложения основываются на равноправии и готовности учитывать взаимные интересы и озабоченности между государствами.