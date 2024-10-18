Путин объяснил неспособность США остановить Китай
Президент России Владимир Путин заявил, что США не смогут остановить развитие Китая. Об этом сообщает ТАСС.
Такое заявление он сделал во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. По мнению российского президента, США в этом плане «опоздали лет на 15». Путин также добавил, что остановить развитие Китая «также невозможно, как остановить восход Солнца».
«А с Китаем что происходит? Одна санкция за другой. Это связано не с политикой, а с ростом экономики Китая, с попыткой затормозить этот рост с помощью различных санкций, политически мотивированных. Но знаете, я хочу вам сказать, что Соединенные Штаты опоздали с этим лет на 15. Они не смогут остановить развитие Китая. Это невозможно сделать. Это так же невозможно, как сказать солнцу: "Не вставай". Оно все равно поднимется. Есть объективные процессы экономического развития, которые связаны с миллионом факторов», — заявил он.