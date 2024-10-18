Путин объяснил неспособность США остановить Китай

Президент России Владимир Путин заявил, что США не смогут остановить развитие Китая. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС. По мнению российского президента, США в этом плане «опоздали лет на 15». Путин также добавил, что остановить развитие Китая «также невозможно, как остановить восход Солнца».